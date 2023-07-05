Gülerek anlattı! Oğan: Kılıçdaroğlu kendisini çok başarılı buluyor

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarını duymazdan gelerek koltuğuna göz dikenlere savaş açtı.

MUHALEFETİN DURUMUNU GÜLEREK ANLATTI



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, katıldığı Habertürk TV canlı yayında, seçim sürecinde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kısıtlı imkanlarla seçim sürecini yönettiklerini ifade eden Oğan, muhalefetin içine düştüğü durumu da CHP'den verdiği örnekle özetledi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ ÇOK BAŞARILI BULUYOR"



Oğan, "Seçimi kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini çok başarılı buluyor." diye konuştu. Oğan sözlerinin devamında neden Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını da anlattı.

"SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKMAMA RAĞMEN AK PARTİ'DEN ELEŞTİRİ ALMADIM"



Cumhur İttifakı'nın kendisine olan yaklaşımını anlatan Oğan, "Ben şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Önceden anlaşmış falan da değiliz. Normalde Cumhur İttifakı'nın beni linçlemesi lazımdı. Ama beni kim linçliyor? Seçimin ikinci turunda bir şans daha kazanan sonuçta seçim bu ikinci tura kalan seçimi Kılıçdaroğlu da kazanabilirdi. Yani ben bir şans daha sağlamışım burada. Cumhur İttifakı eleştirmiyor, Millet İttifakı eleştiriyor." diye konuştu.