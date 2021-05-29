Guliyev: Dünya Türk adını işittiğinde ayağa kalkacak

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:14

Kars'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kars Kalesi eteklerindeki tarihi alanda düzenlenen törene, Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Engin Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Fuat Güney, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, Kafkas halk oyunlarının ardından lazer ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman dostane olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada başka ülkeler arasında eşi benzeri bulunmadığını ifade eden Öksüz, şu değerlendirmede bulundu:



"Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bir parçası olan, zorla işgal edilen ve hepimizin kanayan yarası haline gelen dağlık Karabağ Bölgesi'nin, Türkiye ve Azerbaycan'ın omuz omuza verdiği 44 günlük mücadelenin ardından Ermenistan işgalden kurtarılması, kardeşlik ilişkimizin en güzel örneği ve hepimiz için büyük mutluluk kaynağı olmuştur. Bu vesileyle, gerek Karabağ'da gerek bağımsızlık mücadelesinde ve gerekse uğradığı katliamlarda şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü şahsım ve Kars halkımız adına en içten dileklerimle kutluyorum."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev da 30 yıldır Ermenilerin işgalinde bulunan Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu anlatarak, "Bugün Karabağ topraklarında ezanımız okunuyor. O topraklarda artık bizim askerlerimiz var. Çok gururlu bir tarihe şahitlik ettik. Türkiye ile Azerbaycan arasında olan esas bağlardan biri de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'dir. Ondan sonra devam eden bizim Karabağ bölgemizdir. Karabağ'da devletimizin bugün kurulmakta olan ve başlanmış büyük bir projesi var. Bu proje Türk dünyasını daha da birleştirecek. Ekonomik, siyasi ve iktisadi olarak her taraftan birlik ve beraberlik içinde bu güce sahip olacaklar. Bundan sonra da dünya Türk adını işittiğinde ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.