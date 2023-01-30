14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi 11. toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa, henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken bugün bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu.

Toplamda 2 bin 300'den fazla maddenin yer aldığı metnin açıklanması ise uzadıkça uzadı. Toplantıya ise Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın uyuya kaldığı anlar damga vurdu.

GÜLTEKİN UYSAL UYUDU

Demokrat Parti ekonomi Politikalar Başkanı Bülent Şahinalp'in konuşması esnasında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal uyuya kaldı.

Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklamasında kameralara yansıyan bu görüntü sonrası Uysal uyandırıldı.