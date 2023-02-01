Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirlerine girdi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

ÖZDAĞ'DAN UYSAL'A SERT ELEŞTİRİ

Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştiren Ümit Özdağ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaptığı açıklamada, "Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, 'tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" demişti.

TEPKİ TOPLAYAN TWEETİNİ SİLDİ

Özdağ'a sosyal medya hesabından yanıt veren Gültekin Uysal, "Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

Uysal'ın, 'Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi' ifadeleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tepkiler sonrası tweetini silen Uysal açıklama yapmadı.

Fakat bir süre sonra Uysal'ın açıklamasında "istismara uğramış çocuk" benzetmesi yapması tepki çekti.

Özdağ da "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı tanımak için bu twiti okuyun" şeklinde cevap verdi.