Gültekin Uysal'ın sözlerine vurgu yapan Hüseyin Yayman: Babacan ve Davutoğlu'nun o masadan kalkması lazım

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonunda Hatay'da vatandaşların kendisinden zamlar ve fiyat kontrolleri konusunda talepleri olduğunu anlattı.

"Türkiye güllük gülistanlık" demediklerini belirten Yayman, "Bu problemlerin çözümü için AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır. Nasıl ki son 20 yılda bütün problemleri çözerek geldiysek, bütün engelleri aşarak geldiysek, bu hayat pahalılığını da engelleyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye öldü, bitti, tarımı mahvoldu" diyenlere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün rakamlarıyla cevap vermek istediğini kaydeden Yayman, "Türkiye, tarımsal üretim bakımından Avrupa'da birinci sıradadır. Dünyada ilk ondayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde dünyada altıncı, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm üretiminde dünyada birinci, kavun, karpuz, vişne, pırasa, nohut üretiminde dünyada ikinci sıradayız. 'Türkiye'de tarım yok oldu' diyenlere bu rakamlar bazı gerçekleri ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

- "DIŞ GÜÇLERİN İSTEDİĞİ ALTILI MASANIN ADAYI OLACAK"



Altı siyasi parti liderinin görüşmeleri sonucunda bütün beklentilerin fos çıktığını dile getiren Yayman, "Her görüşmenin sonunda masanın altına bir tane saatli bomba yerleştirenler, önümüzdeki günlerde bu bombaları tek tek patlatacaktır. Ne zaman patlatacaktır, kendi aday olmadığı zaman." dedi.

Yayman, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adayı için sıraladığı üç ölçüye işaret ederek "Bu açıklamaya göre, Sayın Babacan ve Davutoğlu'nun o masadan kalkması lazım. Kendi aralarında dahi anlaşamayanlar yarın bir gün Türkiye'nin yönetimi konusunda hangi sözü söyleyecekler?" diye sordu.

Demokrat Partinin, "Yeter söz milletindir" diyenlerin partisi olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Böyle bir tarihe, isme, hafızaya, siyasal sembolizme sahipken, Demokrat Partiyi CHP'nin masasında garnitür yapanları milletimiz, tarih, siyaset affetmez. Gündelik çıkarlar uğruna Demokrat Partinin ismini CHP ile yan yana getirenleri, rahmetli Adnan Menderes mezarından çıkıp gelse, partiden apaçık kovardı ve kahrından bir daha ölürdü. Sayın Uysal, bunu Demokrat Partiye yapmaya hakkınız yoktur. Amacınız vekil olmaksa bu başka ama eğer amacınız tarihi misyonunuza uygun davranmaksa buna uygun davranmanızı bütün milletimiz sizden beklemektedir. Millet İttifakı'nın adayını altılı masa belirlemeyecek. Seçime yaklaşınca dış güçler, altılı masaya büyükelçiler vasıtasıyla bir zarf verecekler ve altılı masanın dediği değil, dış güçlerin istediği altılı masanın adayı olacak."

- "Dezenformasyon Yasası" yakında parlamento gündeminde

Sosyal medya ile ilgili ismi "Dezenformasyon Yasası" olan bir düzenleme yaptıklarını belirten Yayman, bu düzenlemeyi yakın zamanda parlamento gündemine getireceklerini bildirdi.

Yayman, hem dezenformasyonla mücadele konusunda Avrupa'da ne varsa onun yapılacağını hem de internet medyasıyla ilgili düzenlemelerin çok yakın zamanda Meclis'in takvimine gireceğini vurguladı.