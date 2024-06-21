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Politika

Gündem olacak Kılıçdaroğlu iddiası: Çalışmalara başladı

Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'de genel başkanlık adına çalışmalara başladığı ve parti tabanından bir talep olduğu iddia edildi.

21 Haziran 2024 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Gündem olacak Kılıçdaroğlu iddiası: Çalışmalara başladı
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CHP Genel Başkanlığını Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeniden genel başkanlık için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, tv100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi veren Aktay, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle beraber CHP'deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması." ifadelerini kullandı.

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