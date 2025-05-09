Dünyada dengeler değişiyor, yeni denklemler kuruluyor.
Hindistan – Pakistan ve Rusya – Ukrayna hattında son durum,
İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve insanlık suçu,
Suriye'nin yeniden inşaası,
Avrupa'nın güvenlik krizleri,
Afrika'da Türkiye'nin yeni hamleleri,
İç cephede terörle mücadele, yolsuzluk iddiaları ve Türkiye'ye yönelik planlar.
Sahada ve masada "Güçlü Türkiye" mücadelesine dair tüm kritik başlıklar 24 Özel'de masaya yatırılıyor.
24 Özel, bu akşam saat 21.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.