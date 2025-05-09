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Politika

Gündeme ilişkin soruları cevaplayacak: Bakan Fidan bu akşam 24 Özel'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek'in gündeme dair sorularını 24 Özel'de cevaplıyor.

9 Mayıs 2025 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Gündeme ilişkin soruları cevaplayacak: Bakan Fidan bu akşam 24 Özel'de
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İç cephede terörle mücadele, yolsuzluk iddiaları ve Türkiye'ye yönelik planlar.

Sahada ve masada "Güçlü Türkiye" mücadelesine dair tüm kritik başlıklar 24 Özel'de masaya yatırılıyor.

24 Özel, bu akşam saat 21.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • 24 tv

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