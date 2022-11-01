İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6196
  • EURO
    18,5053
  • ALTIN
    989.777
  • BIST100
    4070.46
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Gündemi sarsan iddia: Deniz Baykal'ın CHP'den istifası an meselesi
Politika

Gündemi sarsan iddia: Deniz Baykal'ın CHP'den istifası an meselesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Deniz Baykal'ın, CHP'den istifasının an meselesini olduğunu söyledi.

IHA1 Kasım 2022 Salı 14:35 - Güncelleme:
Gündemi sarsan iddia: Deniz Baykal'ın CHP'den istifası an meselesi
ABONE OL

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Baykal'ın istifa etme düşüncesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasa şu ifadelere yer verdi:

"Önce silahlı kuvvetler kimyasal silah kullanıyor, şimdi de polis uyuşturucu satıyor. Türkiye'yi bölme, Suriye'ye çevirme politikası FETÖ ve CHP'nin önderliğinde, ABD'nin komutasında devam ediyor. Bu hallerede mi düşecektin CHP. Deniz Baykal'ın istifası an meselesi."

Öte yandan önceki gün CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal için ise şu açıklamalarda bulundu :

"Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CHP'den istifa etmiş. CHP'nin ABD'ye teslim olduğu bir dönemde çok isabetli bir karar olmuş. Gün tam bağımsız Türkiye için mücadele etme günüdür. Allah yolunu ve bahtını açık etsin."

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın, AK Parti'ye davet edilmesi gerektiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gün parti günü değil Türkiye günüdür diyerek, "Gün, ömrünü Türkiye'ye adamış yerli, milli, cesur, yiğit ve bilge lider Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunma günüdür. Yetkim olsa bugünden erkeni yok yerli ve milli Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AK Parti'ye davet ederim. Gün parti günü değil Türkiye günüdür" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.