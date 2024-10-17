Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu İstanbul'da toplanıyor

Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katılacak.

Toplantıda, bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi dahil somut işbirliği projeleri ele alınacak.

Öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapılacak toplantıda, Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabalara değinecek, bölgesel sahiplenmenin, sorunların çözümü için en geçerli yöntem olduğunu vurgulayacak.

Fidan'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiğini, bu sürecin yanı sıra Türkiye'yle Ermenistan arasında da bir normalleşme sürecinin başlatıldığını belirtmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Bakan Fidan'ın, güven inşa edici önlemler olarak ekonomi alanlarının öneminin altını çizmesi ve özellikle bağlantısallık ve ekonomik entegrasyonu ön plana çıkarması bekleniyor.

Toplantı marjında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk bakanları kabul edecek ve Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

- ORTAK BİLDİRİ



Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısının sonunda, katılımcı ülkeler tarafından ortak bildirinin kabul edilmesi planlanıyor.

Bildiride öne çıkacak hususlar arasında, "bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmalarının öneminin vurgulanması", "BM Şartı'nda kayıtlı ilkelere dayanarak, bölgedeki siyasi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığa saygı, sınırların dokunulmazlığı, içişlerine karışmama, güç kullanma tehdidinin yasaklanması ve insan haklarına saygının elzem olduğunun altının çizilmesi" yer alıyor.

Bildiride, bölgesel ekonomik işbirliğinin güven inşasında, ayrıca refahın artırılması ve istikrarın tesisinde yapıcı bir rol oynaması çerçevesinde, tarafların başta bölgesel ulaştırma koridorları ve bağlantısallık olmak üzere çeşitli ekonomik alanlarda işbirliğini artırma taahhüdünde bulunması planlanıyor.

- GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ PLATFORMU



Platform, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra bölge ülkelerinin sorunları ve olası işbirliği alanlarını görüşebilecekleri bir zemine duyulan ihtiyacı karşılamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle oluşturuldu.

Bölgesel İşbirliği Platformu ülkeleri, Rusya ile ilişkileri nedeniyle ilk iki toplantıya bugüne kadar katılmayı tercih etmeyen Gürcistan'a kapılarını açık tutuyor, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda platformu anarken Gürcistan'ı da gruba dahil ediyor.

Platformun ilk toplantısı, 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde düzenlenmişti. Platformun ikinci toplantısı da 2023'te Tahran'da Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılmıştı.