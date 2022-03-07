Güney Kore'den Türkiye açıklaması

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:45

Lee, Türkiye ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İkili diplomatik ilişkilerin 8 Mart 1957'de kurulduğunu hatırlatan Lee, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin ilişkileri, siyaset, ekonomi, kültür, halklar arası iletişim gibi çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmiş ve bugün ikili ilişkiler en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca her zaman olduğu gibi yarın da iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişmiş vaziyette olacaktır." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle karşılıklı seyahatlerin kısıtlandığına değinen Lee, "Yavaş yavaş salgının bittiğine dair işaretlerin olmasına seviniyorum. Salgın süreci bu yıl başarıyla atlatılırsa Güney Kore hükümeti geçici olarak 90'dan fazla ülkeye uygulanmakta olan vize kısıtlamasını kaldırılacak ve Kore'ye giriş yapan herkes için uyguladığı karantina sistemine de son verecek. Böylece Türk vatandaşlarının Kore ziyaretiyle ilgili yaşadığı zorluklar ortadan kalkacak ve Türkiye'nin güzel doğasının ve zengin kültürel mirasının tadını çıkarmak için geçmişten daha fazla Koreli Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

- "DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI İKİ ÜLKENİN KARDEŞ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI"

Lee, iki ülke ilişkilerinde Kore Savaşı'nın etkilerinin olduğuna da işaret ederek ilişkilerin daha da eskilere dayandığına ancak Kore Savaşı'yla kardeşlik temellerinin atıldığına vurgu yaptı.

Türkiye'de hemen herkesin tanıdığı bir Kore gazisi bulunduğunu kaydeden Lee, "Hemen hemen her Türk'ün Kore gazisi olan babası, dedesi, akrabaları ve mahallede amcaları vardır ve benim tanıştığım tüm Kore gazileri, Kore Savaşı'na katılmaktan gurur duyuyor ve Kore'nin kalkınması ve refahından sanki kendi ülkesinin kalkınması ve refahı gibi çok mutlu olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore arasında oynanan üçüncülük maçının da ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Lee, "Bu maç vesilesiyle iki ülke kardeş olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu ve o zamandan sonra ticaret, yatırım, kültür turizmi gibi çeşitli alanlarda kapsamlı ilişkiler gelişti." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerin gelişmesinde sporun olağan dışı etkisinden söz eden Lee, "2002 Dünya Kupası'nın ardından, Güney Koreliler geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore-Türkiye kadın voleybol çeyrek finallerinde Türkiye'de çıkan yangın haberini duyduktan sonra Türkiye'ye 150 bin fidan bağışladı. Spor yoluyla dostluk, iki halk arasında çevre koruma iş birliğine kadar uzanmaktadır." diye konuştu.

Güney Kore ile Türkiye arasında 2013'te de Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını anımsatan Lee, iki ülkenin ilişkilerini 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Lee, salgına rağmen karşılıklı görüşmelerin telefonla da olsa yapılmaya devam ettiğine dikkati çekerek ikili ticaret hacminin ise geçen yıl 8,26 milyar dolar ile rekor kırdığını söyledi.

- "GÜNEY KORE'NİN YABANCI YATIRIM ÇEKME KONUSUNDAKİ BİLGİ BİRİKİMİNİN TÜRKİYE'YE YARDIMCI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Lee, Türkiye'nin Güney Kore için önemli bir ticari partner olduğuna da vurgu yaptı. Türkiye'nin 85 milyonluk bir nüfus ve gelişmiş bir imalat sanayisine sahip olduğunu söyleyen Lee, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alan Kore ile mükemmel bir ekonomik partnerdir. Her şeyden önce, iki ülkenin ekonomik yapısı, karşılıklı olarak kazan-kazan olabilecek, karşılıklı yarar sağlayan bir yapıda olduğu için ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi her iki ülkenin çıkarınadır."

Güney Kore'nin Türkiye'ye 7 milyar doları aşkın ihracatının yüzde 95'ini sermaye malı ve ara malın oluşturduğuna dikkati çeken Lee, "Örneğin Hyundai Motor'un Türkiye fabrikası Kore'den yılda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde parça ithal ediyor ancak bununla Avrupa ve Orta Doğu'ya 140 binden fazla otomobil ihraç edildi ve Türkiye'ye 1,7 milyar dolardan fazla döviz kazandırdı." dedi.

Ülkesinin şirketlerinin Türkiye'de 11 bin 500'den fazla kişi istihdam ettiğine işaret eden Lee, Türkiye pazarında 180 Güney Koreli şirketin bulunduğunu ancak bu yatırımların daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Lee, Türkiye'de daha detaylı kurumsal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekerek "Bu açıdan Güney Kore'nin yabancı yatırım çekme konusunda edindiği bilgi birikiminin Türkiye'ye çok yardımcı olacağını düşünüyorum ve bunu çeşitli şekillerde tanıtmak için de çalışacağım." ifadelerini kullandı.

- "1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜNEY KORE-TÜRKİYE ALTYAPI İŞ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ OLACAK"

Çanakkale Boğazı'na yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Güney Kore ortaklığıyla inşa edildiğine vurgu yapan Lee, "1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gururu, aynı zamanda Güney Kore ile Türkiye arasındaki altyapı iş birliğinin sembolü olacaktır." dedi.

Kentin tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Lee, "Çanakkale bölgesi, Truva Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'na kadar Doğu ve Batı arasındaki birçok savaşın geçtiği ve acı barındıran bir bölge olarak biliniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tarihi açılışı Doğu ile Batı arasındaki refah ve uyumu simgeliyor ve bu köprünün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında bir ana atardamar olarak görev yapacağına şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Lee, iki ülkenin altyapı iş birliğinin üçüncü ülkelere de aktarılması temennisini dile getirerek Türkiye ile Güney Kore'nin üye olduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarda da yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Güney Kore'nin dünyadaki üçüncü büyükelçiliğini Türkiye'de açtığına değinen Lee, "Binlerce yıl önce komşu olarak ve şimdi Asya'nın iki ucunda bulunan yakın ve uzak kardeşler olarak çok özel bir ilişki sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin bir gökdelen inşa edecek kadar sağlam olmasına rağmen beş katlı bir bina yüksekliğinde olduğunu söyleyen Lee, "Bu aslında her açıdan gelişme için çok potansiyel olduğu anlamına geliyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü bu yıl bir fırsat olarak değerlendirerek, görev sürecinde iki ülke ilişkilerini bir seviye daha yükseltmeye katkıda bulunan bir büyükelçi olmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.