ABB Başkanı Yavaş, Ankara'da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilen 'konser' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili de bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum" dedi.

GÜNLÜK 100 BİN TL ALMIŞLAR

Sözlerinin devamında 146 kişinin 15-20 gün yevmiye usulü çalıştığını vurgulayan Yavaş, "Çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var" ifadelerini kullandı.

"SAVUNULACAK BİR ŞEYİM YOK"

"Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok." diyen Yavaş, "Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar" diye konuştu.