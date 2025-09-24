İSTANBUL 26°C / 18°C
24 Eylül 2025 Çarşamba
  Günlük 100 bin TL almışlar! Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Savunacak hiçbir şeyim yok
Politika

Günlük 100 bin TL almışlar! Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Savunacak hiçbir şeyim yok

Başkentteki konser vurgununa ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Konser vurgununda kendini aklamaya çalışan Yavaş, '146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var' dedi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Günlük 100 bin TL almışlar! Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Savunacak hiçbir şeyim yok
ABB Başkanı Yavaş, Ankara'da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilen 'konser' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili de bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum" dedi.

GÜNLÜK 100 BİN TL ALMIŞLAR

Sözlerinin devamında 146 kişinin 15-20 gün yevmiye usulü çalıştığını vurgulayan Yavaş, "Çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var" ifadelerini kullandı.

"SAVUNULACAK BİR ŞEYİM YOK"

"Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok." diyen Yavaş, "Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar" diye konuştu.

