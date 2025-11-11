İSTANBUL 19°C / 13°C
Gürcistan'da düşen MSB uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' temalı Şehircilik Zirvesi ve “Kentkırım Sergisi” açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen kargo uçağımıza ilişkin 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımız Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim Şehitlerimize rahmet eylesin' dedi.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 15:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ve "Kentkırım Sergisi" açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Millet olarak, insanın gönlünü Beytullah bilen, evle eş değer tutan, gönül yapmayı erdem ve fazilet; gönül yıkmayı ise zulüm ve felaket olarak gören bir anlayışın sahipleriyiz

Kentimiz kendimizdir ve kentimizi nasıl gördüğümüz, kendimizi nasıl gördüğümüzün bir nevi aynasıdır.

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 750 bin konut ürettik TOKİ projeleri sayesinde insanımız sadece ev sahibi değil iş aynı zamanda sahibi de oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren, şehirlerimizi sadece inşa etmek değil, daha önemlisi ihya etmek için canla başla çalıştık

Milletimizin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Yine ilk kez İstanbul'da hayata geçireceğimiz kiralık konut uygulamalarımızda enflasyonu körükleyen kira fiyatlarını dengelemeyi arzu ediyoruz

"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"

Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.

