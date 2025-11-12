Gürcistan'daki uçak kazası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalanlara karşı uyanık olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

20 vatan evladını maalesef şehit verdik, milletimizin başı sağolsun. Cenabı Allah şehitlerimizin mekanını cennet, makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz.

Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve işbirliğini sergiliyor.

Yine dün gece 46 kişilik kaza kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş incelemeler başlatılmıştır.

Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük' diyerek tarif ve taltif ettiği kutlu davamıza omuz veren her bir kardeşime minnet duygularımı ifade ediyorum.

Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Özellikle sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum.

Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler.

Çok partili demokrasi tarihimizde hiçbir yönetime nasip olmayan başarılara, milletimizin hayır dualarına ve girdiğimiz tüm seçimlerde büyük desteğine mazhar olduk.

Milletimizin namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Sınır tanımadılar, ilke tanımadılar, nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa biz de 23 sene boyunca taşlandık.

Kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tüfeğlilerin saltanatına son verdik.

Millete bidon kafalı diyen, dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi.

Geçen haftaki hezeyanları karşısında (Özgür Özel) bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp görebileceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor.

Bu şahsın (Özgür Özel) bize, yargı mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize yönelik kurduğu cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

23 yıl önce hangi ilkeleri savunuyorsak bugün de aynı prensiplerin izinden gidiyoruz. 23 yıl önce nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla millete ve memlekete hizmet için koşturuyoruz.

Tıpkı genel merkezimiz gibi AK Parti il, ilçe ve belde teşkilatlarının kapısı da tüm vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır. AK Partili belediyeler milletin emrinde ve hizmetindedir.