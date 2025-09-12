CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Pazartesi günü partinin Sarıyer'deki binasına gelen Tekin büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Parti içindeki bina polemiği sürürken, Gürsel Tekin bir kez daha CHP'nin Sarıyer'deki binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, "Genel Başkanımız başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin sıkıntı yok. Özellikle son günlerde olabildikçe sorunu çözme adına konuşmamayı tercih ediyoruz. İki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor. Bugüne kadar çokça televizyonlarca bizi yayına çağırdı. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye rica ediyorum. Ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar sizlere yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına gösterdiğiniz duyarlılığın bir kısmını bana göstermenizi istiyorum. Gereksiz tartışmalarda işimizi yapamaz hale geldik. Biz bir kararla buraya geldik. Elimizdeki karar bizim burdaki kısa şey içinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Bütün çabamız bu sorurunu bitirerek işimize gücümüze bakmak istiyoruz. Ama her gün bir bina tartışması var. Bu bina resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Yarın değiştiği zaman daha önce de söyledim. Yeter ki üstünde 6 oklu amplem olsun Türkiye'nin neresinde olursa olsun her yerde çalışma yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın yalan yanlış bir tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Biz bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu, neyle uğraştığını biliyorum. Biz de insanız bırakın işimizi yapalım. Hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim derseniz bir çok arkadaşımı üzerim üzmek de istemiyorum. Elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği taktirde biz bu karara tabiyiz" dedi.

"15 EYLÜL İLE MEŞGUL DEĞİLİZ"

CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası üzerine konuşan Tekin, "15 Eylül ile de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bunlara rağmen sabırla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Söyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Biz galiba büyük bir suç ortaklılığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın sonra yine bir arada oluruz. Unutmayın 2 yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile biz yanyanayız. Son 1.5 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz. Nokta" dedi.

"BENİM LİSTEYLE İLGİLİ İLGİM YOK"

Sarıyer'deki CHP binasına giriş izni listesi iddialarını yalanlayan Tekin, "Benim listeyle ilgili ilgim yok. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Ne istiyorsunuz. Burada çalışan arkadaşlarımız bırakın gelsinler ekmeğiyle oynamayın. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında bir şey yok. O da benim bilgimin dışında" diye konuştu.

"BÜTÜN SALDIRILARA RAĞMEN SABRIMIZI KORUMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ile son günlerde görüşmeleri olmadığını söyleyen Tekin, "Ben Cumhuriyet Halk Partinin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara rağmen sabrımızı korumaya çalışacağız. Bir an önce görevimi yapacağız. Sadece bize izin ver. Telaşlanmayın. Muhalefetin gündemi vatandaşların gerçekleriyle meşgul olmak Bu binalar hepimize yeter. Bir arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Biz düşman mıyız. Demokratik tavırlarını istediklerini kullanabilirler. Bu binalar hepimize yeter" diye konuştu.