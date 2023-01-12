CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. "HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız." diyen Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

CHP'li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" diyerek HDP'ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.

AYLAR SONRA HDP'YE BAKANLIK İDDİASINI YİNELEDİ

Geçtiğimiz aylarda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyince, başta ittifak ortaklarından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere kamuoyunda tepki gören CHP'li Tekin, aylar sonra yine konuştu. Tekin, HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini yineledi.

"İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verir misiniz?" sorusuna Gürsel Tekin, "Benim hiç geri vitesim yok. Elbette veririz." cevabını verdi.