Gürsel Tekin, İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Herkes şark kurnazı

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası muhalefeti karıştıran CHP'li Gürsel Tekin, kendisine yönelik tepkilerle karşı konuştu. CHP'li Tekin, "HDP'ye meclis başkanlığı veriyorsunuz, bakanlığa gelince mi iş değişiyor. Başkanlık, bakanlıktan daha mı küçük bir makam" ifadelerini kullandı. HDP'nin olduğu TBMM'deki oylamaya İYİ Parti'nin de katıldığını belirten Tekin, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce?" tepkisinde bulundu.



"SUSKUNUZ AMA KOYUN DEĞİLİZ"



Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Partiden gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.

