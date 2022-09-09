İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2421
  • EURO
    18,3524
  • ALTIN
    1006.88
  • BIST100
    3532.59
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Gürsel Tekin, İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Herkes şark kurnazı
Politika

Gürsel Tekin, İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Herkes şark kurnazı

'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerinin ardından 6'lı masayı karıştıran CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Parti'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. 'Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz' diye Tekin, 'Herkes şark kurnazı' ifadesini kullandı.

9 Eylül 2022 Cuma 16:20 - Güncelleme:
ABONE OL

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası muhalefeti karıştıran CHP'li Gürsel Tekin, kendisine yönelik tepkilerle karşı konuştu. CHP'li Tekin, "HDP'ye meclis başkanlığı veriyorsunuz, bakanlığa gelince mi iş değişiyor. Başkanlık, bakanlıktan daha mı küçük bir makam" ifadelerini kullandı. HDP'nin olduğu TBMM'deki oylamaya İYİ Parti'nin de katıldığını belirten Tekin, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce?" tepkisinde bulundu.

"SUSKUNUZ AMA KOYUN DEĞİLİZ"

Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Partiden gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.