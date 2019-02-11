Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini topa tuttu
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini topa tuttu: Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini topa tuttu: Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz
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