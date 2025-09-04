İSTANBUL 30°C / 22°C
Politika

Gürsel Tekin tarih verdi: İl binasına gideceğim! ''Sonradan CHP'li olanlar'' çıkışı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi üzerine Özgür Çelik görevden alınarak yerine Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Özgür Özel'in partiden ihraç edildiği açıkladığını Tekin, 'Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğim' dedi. Tekin, 'Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Belediyelerindeki yolsuzluk skandalları birer birer ortaya çıkan CHP'de sular durulmadı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal edilerek Özgür Çelik görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

'SIKINTI SONRADAN CHP'Lİ OLANLARLA..."

Savunması istenen Gürsel Tekin, Sözcü'ye 4 kişilik heyetle birlikte pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Tekin, Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gün içerisinde randevu isteyeceğini ayrıca Özgür Çelik'i de arayacağını ve randevu talep edeceğini vurguladı.

CHP İstanbul İl Binası'ndaki nöbetle ilgili de konuşan Gürsel Tekin, "Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz" ifadelerini kullandı.

