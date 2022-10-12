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Politika

Gürsel Tekin'den U dönüşü: Öyle bir şey demedim

İttifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geri adım attı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Gürsel Tekin'den U dönüşü: Öyle bir şey demedim
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün söylem değiştirdi.

AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?" sorusuna cevap veren Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette." diyerek yanıt verdi.

CHP'nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geride kalan gün CHP'nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş, 'HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor' demişti.

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