''Güvenli bölgeyi genişletebiliriz''

Barış Pınarı Harekatının özellikle Amerika’da, iç politikada da çok ciddi sonuçlar doğurmaya başladığını görüyoruz. Bunun iki ayrı örneğine, dün gece, Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılarla hep beraber şahit olduk. Bu tasarlardan biri sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgilidir.

Bugüne kadar, yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu yöndeki girişimler, Amerikan kamuoyunda ülkemiz aleyhinde oluşan hava kullanılarak, Temsilciler Meclisinden geçirildi. Yani bir anlamda fırsatçılık yapıldı.

Amerikan kamuoyuna da tüm dünyaya da sesleniyorum. Bu alınan kararın hiçbir anlamı yok. Bunu tanımıyoruz. Açık konuşmak gerekirse, kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, bu tarihi hakikatlere aykırı, tamamen iç politika mülahazalarıyla atılmış adıma, derhal hak ettiği cevabı verecek. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin, Türkiye’ye ne söz söyleme, ne ders verme hakkı olamaz.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen diğer tasarı, Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir.

FETÖ’nün yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika bir FETÖ’ye mahkum olacak kadar küçüldü mü ya? Bu ne hal?

On binlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK’yı desteklemek uğruna Türkiye’ye ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah etmeyeceğiz.

Karşımıza delikanlıca çıkmak yerine, Türkiye’yi bu tür bel altı vuruşlarla dize getireceklerini sananlar hep hüsrana uğradılar, bu defa da aynısı olacaktır.

Amerika’nın, müttefiklik ilişkimiz yanında siyasi dostluğumuzu da sorgulamamıza sebep olacak adımlar atmakta ısrar etmesi, ileride en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan da bir an önce dönerler.

'HENÜZ KARARIMI VERMEDİM. AMA SORU İŞARETİ'

Başkan Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısının ardından soruları cevapladı. ABD’ye yönelik tepkiyi toplantıda dile getirdiği hatırlatılarak, 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” ifadesini kullandı. “Grup toplantısındaki konuşmanızda, terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğinizi söylediniz. O müjde teröristbaşı Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye iadesi konusunda mı?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi?

Amerika haber vere vere mi geldi?” şeklinde konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: “Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab’da, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, “Her an olabilir. Gelişmelere göre” yanıtını verdi.

Ruhani’den Cumhuriyet Bayramı tebriği

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Ruhani, “Türkiye ve İran’ın oynadığı rol, iki büyük komşu ülkenin birlikte hareket etmesi halinde bölge ülkelerinde istikrar, güvenlik ve barışın garanti altına alınmasında tayin edici olabileceklerini göstermiştir” ifadelerini kullandı.