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Politika

Güvenlik soruşturmasına sekiz başlıkta düzenleme

AK Partili vekiller memur adayları için 8 ayrı başlıkta güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılmasını öngören kanun teklifi verdi.

18.12.2019  00:50 - Güncelleme: 18.12.2019  00:50

AK Parti milletvekilleri tarafından memuriyete alımlarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına ilişkin kanun teklifi verildi. Teklife göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ancak 8 başlıkta yapılabilecek.Devlet Memurları Kanununda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan “Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmişti. Kanun teklifi ile AYM’nin “yeterince açık” bulmadığı konular daha netleştirildi. Teklife göre, şu konularda araştırma yapılacak: 

8 AYRI BAŞLIKTA

Anayasa’ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak, kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı, hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı...

Haklarında 8 başlıkta yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin veriler ilgili kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonu’na iletilecek. Teklif ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak. 

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