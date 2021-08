6 Ağustos 2021 Cuma 20:19 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:44

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Azerbaycanlı itfaiyecilerin neden kamuflaj giydiğini ve rütbe taşıdıklarını anlattı. "Bu şaşırtıcı olabilir veya bir yanılgıya sebebiyet verebilir ama Azerbaycan'daki kamusal yapılanma bizdekinden farklı. İyi anlatmak gerekiyor, şimdi Azerbaycan'da pek çok kurumsal işleyiş, kamusal yapıda rütbeler var ve kamuflajlı giysiler var" dedi.

İtfaiye teşkilatının bağlı olduğu Olağanüstü Haller Bakanlığı başta olmak üzere pek çok birimde görev yapanların kamuflaj giydiklerini anlatan Ağar, "Örneğin Sınır Kuvvetleri, Gümrük Çalışanları, Vergi memurları bize gelmiş olan itfaiyecilerin bağlı oldukları Olağanüstü Haller Bakanlığı bunların hepsinde hep üniforma hem de rütbe kullanıldığını görüyoruz. Aynı Silahlı Kuvvetler'dekine benzer şekilde; Sınır Muhafızları'nda, Jandarma Birlikleri'nde, bizdeki Milli İstihbarat Teşkilatı'na karşılık gelen Devlet Tehlikesizlik Hizmeti'nde ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşılık gelen Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda da bu şekilde kamuflajlı giysileri, üniformaları ve rütbeleri görüyoruz" dedi.

Türkiye'den farklı olan bu uygulamanın Azerbaycan'a özgü olduğunu vurgulayan Ağar, Sovyetler Birliği döneminden kaldığını anlattı. "Azerbaycan'a özgü bir durum. Daha önce Doğu Bloğunda yer aldığı için Sovyetler Birliği'ne dahil oldukları için oradan kalan bir uygulama biçimi. Şu ana kadar değiştirme ihtiyacı duymadılar, bir zararını görmediler. Kamusal yapılanmayı rütbeleriyle beraber destekliyorlar, bugün bize yardıma gelen kardeşlerimiz arasında Astsubaylar görüyoruz, Zabitler görüyoruz, Subaylar veya Uzman Çavuşlar görüyoruz. Kendine özgür bir yapılanma. Hatta Olağanüstü Haller Bakanlığı içerisinde sadece yangınlar ile ilgili değil doğal afetlerin diğerleriyle ilgili yani sel gibi hatta köpek eğitimiyle ilgili alanlarda bu tür üniformalara ve kamuflajlı üniformalara ve rütbelere rastlıyoruz" dedi.

Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın bölgelerinde olmamasına yönelik polemikleri de değerlendirdi, "Bizim ordumuz profesyonelleşti. Profesyonelleşmesiyle birlikte zaten mevcut olan kadrolar şu an gerek terörle mücadele alanlarında gerekse sınırı aşan alanlardaki noktalarda bir fiil görevdeler yani açıkçası Irak, Suriye, Libya'da pek çok alanda Güneydoğu'daki terörle mücadele alanlarında birliklerimizi görüyoruz. Şu an dünyanın 12 farklı noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri görev icra ediyor. Bir diğer tarafıyla da devletin stratejik ihtiyatları var, stratejik ihtiyatlarla ilgili de mücadele olağanüstü bir durum söz konusu olduğu zaman onların müdahale etmesi gereken temel durumlar var. Operasyon birliklerinin yangın alanlarında ikame edebilecek bir başka kuvvet varken oraya kaydırılması mücadelenin ruhu açısından çok uygun değil. Önceden 100 binler ile ölçülen yükümlülerden oluşan bir ordumuz artık yok, o öncedendi. Şu an profesyonel bir orduya dönülmüş durumda ve buna özgü uygulamalar var" ifadelerini kullandı.