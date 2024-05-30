Habibullahzade: Reisi'nin Türkiye vasiyetini yerine getireceğim

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, İran Büyükelçisi Habibullahzade'yle bir araya geldi.

TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle beraber İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve beraberindeki heyetle yemekte bir araya geldi.

Türkmenoğlu, yaptığı konuşmada, Büyükelçi Habibullahzade'nin 1 yılı aşkın süredir Türkiye'de görev yaptığını ve göreve başladığı günden beri sıcak diyaloğunu hissettiklerini belirtti.



Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'yi ziyaretinde 10'a yakın anlaşma imzalandığını anımsatan Türkmenoğlu, "Türkiye ile İran arasındaki ilişkinin bir şekilde anlaşmalarla güçlendiğini gördük." diye konuştu.

Dostluk grubu heyetinin büyükelçiliği ve İran'ı ziyaret ettiğini belirten Türkmenoğlu, kendilerinin çok sıcak karşılandığını ve yapılan görüşmelerdeki projelerden oldukça etkilendiklerini aktardı.

Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberinde helikopter kazasında hayatını kaybeden isimleri rahmetle andıklarını belirterek, "Acı hepimizindi. Mekanları cennet olsun. Başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Habibullahzade de başsağlığı dilekleri nedeniyle teşekkür etti. Habibullahzade, İran halkının büyük bir yasta olduğunu aktararak, "Bu elim olaydan sonra dost ve komşu ülke Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bakanlar, kamuoyu ve çeşitli siyasi partilerin bize gösterdikleri ilgi, dayanışma ve başsağlığı mesajları İran ve Türkiye'nin iki dost ve kardeş olduğunun göstergesi olarak bir kez daha tecelli etti. Sizin dayanışmanız bizim acımıza bir nebze olsun teselli oldu." dedi.

Habibullahzade, helikopter kazasında Türkiye'nin de en değerli dostlarını kaybettiğini söyleyerek, "Hem şehit Cumhurbaşkanımız hem şehit Dışişleri Bakanımız, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gereken her türlü adımın atılması hususunda bana direktif vermişlerdi. Bize verdikleri direktifi bir vasiyet olarak algılayacağız, bundan sonra bu vasiyeti yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Habibullahzade, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Tahran ziyaretinin gündemde olduğunu belirterek, bu ziyaretin en kısa sürede gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

Programda Türkmenoğlu konuk büyükelçiye çini tabak, Habibullahzade de Türkmenoğlu'na vazo hediye etti.

