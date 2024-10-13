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Politika

Haçaturyan: Türkiye ile çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdik

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin zaman açısından çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu söyledi.

Star.com.tr13 Ekim 2024 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Haçaturyan: Türkiye ile çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdik
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin yakın gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.

Haçaturyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile kısa bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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Her iki tarafta da çeşitli düzeylerde görüşülen konunun aynı olduğunu vurgulayan Haçaturyan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Barış içinde yaşamaktan, sınırları açmaktan ve diplomatik ilişkiler kurmaktan bahsettik" ifadelerini kullandı.

Haçaturyan, devlet politikası içinde herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin zaman açısından çok da uzak olmayan yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine de değinen Haçaturyan, tarafların bir araya gelerek normalleşme için görüşme fırsatını kaçırmadığını söyledi.

Haçaturyan, "Bu, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin öngörülebilir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor, bu hem sınırların açılmasını hem de diplomatik ilişkilerin kurulmasını kapsıyor" dedi.

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