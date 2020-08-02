İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ağustos 2020 Pazar / 12 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9819
  • EURO
    8,2087
  • ALTIN
    443.423
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Haddini aşan açıklamalarda bulunan Ermeni Bakan, Azerbaycan'a destek veren Türkiye'yi hedef aldı
Politika

Haddini aşan açıklamalarda bulunan Ermeni Bakan, Azerbaycan'a destek veren Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini ve attığı adımları 'yıkıcı ve istikrarlaştırıcı' olarak tanımlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnacakanyan, 'Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız.' sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2020 Pazar 11:46 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 11:46
ABONE OL

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnacakanyan, Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

"YIKICI VE İSTİKRARLAŞTIRICI"

Yeni Şafak'ın Ermenistan'da yayın yapan Shant TV'ye dayandırdığı haberde Mnacakanyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin kardeş ülkeye desteğini ve attığı adımları "yıkıcı ve istikrarlaştırıcı" olarak tanımladı.

ERMENİ BAKAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki politikalarında da benzer bir siyaset izlediğini ve bunu Güney Kafkasya'ya taşımaya çalıştığını söyleyecek kadar ileri giden Ermeni Bakan, küstah sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 Temmuz'dan bu yana (Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının başladığı tarih) olan bu! Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız. Ulusal ve uluslararası tüm çalışma biçimlerimizi aktive ederek elimizden gelen tüm araçları kullanıyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.