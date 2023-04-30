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Politika

Hadsiz sözler sarfetti... Fondaş medya sunucusu Portakal, Baykar'ı hedef aldı

Fondaş medya Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Bayraktar ailesini hedef aldı. Çirkin imalarda bulunan Portakal, 'Bir damadını aile kontenjanından bakan yapan Erdoğan, sanayi ile uğraşan diğer damadının mı önünü açmayacak? Nepotizm deniyor buna. Beyler! Bırakın yemeyelim birbirimizi.' dedi.

30 Nisan 2023 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Hadsiz sözler sarfetti... Fondaş medya sunucusu Portakal, Baykar'ı hedef aldı
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Sürekli olarak Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olan muhalefet ve yandaşları Türkiye'nin gururu Baykar Teknoloji'yi hedef almaya devam ediyor.

Karalama kampanyası yürüten muhalif parti liderlerinin yanı sıra fonladıkları gazeteciler de Türkiye'nin büyük projelerini kötülemek için yarışa tutuşmuş durumda. Baykar'ı hedef alan hadsizler kervanına fondaş gazeteci Portakal da katıldı. Portakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu çirkin sözleri sarf etti:

Bayraktar ailesini de anlayamıyorum: başarı basamaklarını sadece kendi emekleriyle çıktıklarını sanıyorlar! Öyle mi acaba?

Erdoğan ailesinin damadı sıfatıyla önünüzde birçok kapı açılmamış mıdır? Bir damadını aile kontenjanindan bakan yapan Erdoğan, sanayi ile ugraşan diğer damadının mı önünü açmayacak? Nepotizm deniyor buna. Beyler! Bırakın ltf yemeyelim birbirimizi.

Bir de 2 Türk'ün sahibi olduğu bu ABD firması SNC ile 2018 yılında -Türkjet projesi-Erdoğan AKP'si görüşmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum. Cvp ltf...

Erdoğanla dünür olan Bayraktar ailesinin neden bu kadar celallendiğini anlayamıyorum, siz en az bugün gibi düzgün, argeye önem veren, adil ve kayrılmadan rekabet kuralları içerisinde olduğunuz sürece iktidar değiştiğinde endişe etmenize hiç gerek yok. Hakkınız yenilirse emin olun karşılarında benim gibi isimleri bulacaklardır. Önemli olan ülkenin büyümesi ve kazanması.

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