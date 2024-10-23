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Politika

Bahçeli, TUSAŞ saldırısını lanetledi: Hiçbir hain hesap tutmayacak

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik alçak saldırıyı lanetleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktı' ifadelerini kullandı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Bahçeli, TUSAŞ saldırısını lanetledi: Hiçbir hain hesap tutmayacak
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Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

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