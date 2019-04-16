Hainler ihanete 38 kişiyle hazırlandı

İhanet şebekesi FETÖ ile mücadelede hazırlanan iddianamelerin ardından hainlerin darbeyi ne şekilde planladıkları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, FETÖ, AK Parti’nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesinin ardından darbe hazırlıklarına başladı. Zira örgütün beyin takımı, 30 Ağustos 2016’da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla örgüt mensubu askerlerin tasfiye edileceğini biliyordu.

KONSEY OLUŞTURDULAR

Hükümetin bu konudaki kararlılığının yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararı, FETÖ için çemberi iyice daraltmıştı. Bu kapsamda, örgütün üst düzey sivil imamları, Pensilvanya’da bir araya geldikleri Gülen’den, darbe girişimini yönetmesi için 27 Mayıs 1960 darbesini yapan milli birlik komitesi gibi bir yapılanmaya gidilmesi talimatını aldı.

Hazırlıklar devam ederken Feto, 19 Mart 2016’da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, “Antrparantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum.” ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Elebaşının “Kapadokya sakinleri” dediği kitlenin “örgüt mensubu askerler” olduğu, darbe girişiminden sonra itirafçıların beyanlarıyla ortaya çıkacaktı. FETÖ elebaşının çağrısından sonra Türkiye’nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantıları yapmaya başladı. Toplantılarda, darbeyi sivil imamlarla birlikte emir komuta edecek 38 kişilik sözde “yurtta sulh konseyi” üyeleri belirlendi.

İMZALARI YER ALDI

Bu ihanet yapılanması için 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren milli birlik komitesi referans alındı. Milli birlik komitesindeki gibi “yurtta sulh konseyi” de askeri hiyerarşiye uyulmadan hazırlandı. Böylece ihanet konseyinde generallerin yanı sıra yarbay rütbesinden isimler de yer alacaktı. Darbeciler tarafından işgal edilen TRT’de okunan sözde darbe bildirisinin altında yurtta sulh konseyi imzası vardı. Darbecilerce yapılan sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcılar listesi de ihanet konseyi tarafından hazırlandı. Yine 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullandıkları parola da “yurtta sulh”tu.