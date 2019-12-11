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'Hakkını savunamayanların sesi olmaya devam edeceğiz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu’nda ‘İnsan Hakları: Gençliğin Sesi’ konulu sempozyuma katıldı.

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Şentop, Fransa’daki emeklilik reformu protestolarında polis müdahalesinin artık şiddet boyutuna ulaştığını belirterek, burada bir Türk gazetecinin de yaralandığını söyledi. Fransız polisinin göstericilere insanlık dışı bir müdahale uyguladığına dikkat çeken Şentop, şöyle konuştu: “Bugün burada, Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden gösterilere Fransız polisinin müdahalesine değinmezsem konu eksik kalır. Gösterileri takip eden bir Türk gazeteci, polisin müdahalesi sırasında yaralandı. Anadolu Ajansı´nın foto muhabiri Mustafa Yalçın, başına isabet eden bir cisimle kaskı parçalandı ve kaskın parçaları da gözüne isabet etti. Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı uygulamaların dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa´da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, terör boyutuna doğru ilerlemiştir.”

ACISINI HİSSEDİYORUZ

Şentop, bir yandan ‘gelişmiş’ denilen, kendilerini güya örnek olarak göstermeye çalışan Batı ülkelerinin, kendi ülkelerindeki uygulamalarında bile ortaya çıkan ikiyüzlü tutumlarının görüldüğünü aktararak, “Diğer yandan da gözlerimizin önünde cereyan eden insanlık dramlarına şahit olmanın acısını yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz. Türkiye, emperyalist yaklaşımlarla sömürülen insanların haklarının korunması gerektiğini yüksek sesle haykırabilen birkaç ülkeden biri, belki de birincisi. Türkiye, sadece kendi halkının insan onuruna yakışır şekilde bir hayat sürmesi için verdiği mücadeleyi devam ettirmekle kalmayıp, haklarını savunamayacak durumda olan dünya milletlerinin de sesi olmaya devam edecektir” diye konuştu. 

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