'Haliç çok güzel oldu' paylaşımı yapan İmamoğlu'na tepki yağdı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'ten yükselen kötü kokular ve renk kirlilikleri tepkiye neden olunca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Haliç çok güzel oldu." ifadesini kullanan İmamoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Yılların birikmiş dip çamuru düzenli olarak temizleniyor, koku sorunu bitti, yeşil alanlar düzenlendi, spor ve yürüyüş alanlarının sayısı arttı, yeni tesisler ve tarihi yapıların restorasyonları yapılıyor. Değişim devam edecek."

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi.

İBB yönetiminin şimdiye dek Haliç'te bir çalışma yapmadığını söyleyen vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti.

İmamoğlu'nun paylaşımına yanıt veren AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, "Kepçe, kamyon getirip video çekmekle Haliç temizlenmiyor. Kaç aydır Haliç'in alarm verdiğini söylüyoruz. Ne zamanki kirlilikle ilgili haberler artıyor, algı için Haliç'i temizleme videosu atıyorsun. Haliç senden önce tertemizdi Başkan. Sen temizlemediğin için yeniden kirlendi." dedi.

Kepçe, kamyon getirip video çekmekle Haliç temizlenmiyor. Kaç aydır Haliç'in alarm verdiğini söylüyoruz. Ne zamanki kirlilikle ilgili haberler artıyor, algı için Haliç'i temizleme videosu atıyorsun.



Haliç senden önce tertemizdi Başkan. Sen temizlemediğin için yeniden kirlendi. https://t.co/ESfynJmZsH pic.twitter.com/32Y3rU5AAl — Av. Abdullah Enes Özkan ���� (@Av_EnesOzkan) June 16, 2022

İBB'NİN HALİÇ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aylardır alarm veren Haliç için harekete geçmeyen İBB, kötü kokular ve renk kirlilikleri tepkiye neden olunca önceki bir açıklama yaptı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç'in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını iddia etti. Erdinçler'in bu açıklaması tepkiyle karşılandı.