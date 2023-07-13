Haliç'ten kötü kokular yükseliyor... Suyun rengi adeta siyaha döndü

İstanbul'un simgelerinden biri olan ve 'Altın boynuz' olarak da anılan Haliç'te suyun rengi önce kahverengiye ardından da siyaha döndü. Tüm bunların yanı sıra Haliç'e dökülen derelerden de kötü kokular yükselmeye başladı.

Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

Koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Daha önce de suyu kahverengiye dönmüştü.

'2 HAFTA İÇİNDE DÜZELECEK' DENDİ



Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.