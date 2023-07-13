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Politika

Haliç'ten kötü kokular yükseliyor... Suyun rengi adeta siyaha döndü

İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da Haliç adeta eski günlerine geri döndü. Suyun rengi kirlilikten dolayı önce kahverengiye ardından da siyaha döndü. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 'Su sporları ve kano yarışları ile Haliç cazibe merkezi haline geliyor' ifadelerini kullanmıştı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Haliç'ten kötü kokular yükseliyor... Suyun rengi adeta siyaha döndü
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İstanbul'un simgelerinden biri olan ve 'Altın boynuz' olarak da anılan Haliç'te suyun rengi önce kahverengiye ardından da siyaha döndü. Tüm bunların yanı sıra Haliç'e dökülen derelerden de kötü kokular yükselmeye başladı.

Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

Koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Daha önce de suyu kahverengiye dönmüştü.

'2 HAFTA İÇİNDE DÜZELECEK' DENDİ

Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.

  • İmamoğlu yönetimi
  • İstanbul Haliçi
  • Su kirliliği
  • Kahverengi su
  • Siyah su

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