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Politika

Halk Bankası avukatları ABD'deki davada 14 Temmuz'da reddihakim başvurusu yapacak

ABD'deki Halk Bankası davasında savunma avukatları, 14 Temmuz'da reddihakim başvurusu yapacak.

AA30 Haziran 2020 Salı 18:06 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 18:06
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New York Güney Bölgesi Mahkemesinin baktığı davada, bugün telekonferans yoluyla duruşma yapıldı.

Yargıç Richard Berman, taraflardan davanın görülmeye başlanması için tarih belirlemelerini istedi.

Halk Bankasını temsil eden Williams&Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary, davanın görülmesine Mart 2022'de başlanmasını teklif etti, savcılık makamı ise gecikmenin gereksiz olduğunu belirterek Şubat 2021'i önderdi.

Bunun üzerine Yargıç Berman, davanın ne zaman görüleceğine daha sonra karar vereceğini dile getirerek, Halk Bankası avukatlarına talep ettikleri reddihakim başvurusunu 14 Temmuz'a kadar yapabileceklerini, savcılığın 28 Temmuz'a kadar cevap hakkı olduğunu ve söz konusu talebi ağustos ayında karara bağlayacağını söyledi.

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