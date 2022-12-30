Halk TV Altılı Masa'yı karıştırdı! Yaylım ateşi: Siyonist zihniyet mahsulü

Altılı masa içerisinde her geçen gün artan kaos ortamı seçime yaklaşıldıkça dozunu artırdı. Henüz adaylık konusunda anlaşamayan muhalefet partileri arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin Saadet Partisi'ni görmezden gelen yayınları, parti teşkilatında sert tepkiyle karşılandı. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Halk TV'yi işbirlikçi olmakla suçladı.

"HALKIN KANALI FALAN DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erduran, "Saadet Partisini yok sayan Bu halk TV denen kanal, halkın kanalı filan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsulüdür." dedi.

CHP'NİN AGD'Yİ TECAVÜZCÜ İLAN ETMESİ ORTAKLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda da CHP Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM Genel Kurulu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ni 'tecavüzcü' ilan etmiş, Saadet Partili isimler ise 6'lı masadaki ortakları olan CHP'nin vekili için çok sert sözler kullanmıştı.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan 'CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya' Allah senin belanı versin" ifadelerini kullanmıştı.