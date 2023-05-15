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Politika

Halk TV'de dikkat çeken Başkan Erdoğan yorumu: Çok çarpıcı, büyük başarı

Halk TV yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren İsmail Küçükkaya ve Mehmet Tezkan'ın yorumu gündem oldu. Gazeteci Tezkan Cumhur İttifakı'nın seçimde gösterdiği başarı ile alakalı 'Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir' ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın zafer kazanacağını duyurdu. Küçükkaya ise, '21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 01:25 - Güncelleme:
Halk TV'de dikkat çeken Başkan Erdoğan yorumu: Çok çarpıcı, büyük başarı
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların açılmasıyla birlikte seçim sonuçları netleşmeye başladı.

"ÇOK ÇARPICI, BÜYÜK BAŞARI"

Halk TV yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren İsmail Küçükkaya "21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZAFERİ İLAN EDİLDİ

Gazeteci Tezkan Cumhur İttifakı'nın seçimde gösterdiği başarı ile alakalı "Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın zafer kazanacağını duyurdu.

"DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ BEYLER"

Seçim sonuçlarını yorumlayan İsmail Küçükkaya ve Mehmet Tezkan'ın videosunu, sosyal medya hesabından paylaşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Günaydııınnnn... Dünyaya hoş geldiniz beyler" değerlendirmesinde bulundu.

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