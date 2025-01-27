Halk TV, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp ekranda yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, skandal olaya tepki gösterdi.

Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası hâline getirilmesinin kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği olduğunu dile getiren Dağ, "Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Halk TV'nin gizli ses kaydına ilişkin Dağ, "Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerininin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur. Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir. Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşlar, Halk TV'nin bilirkişinin ismini aleni şekilde vererek hedef göstermesini eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları Halk TV'ye soruşturma açılması çağrısında bulundu.