Hamas lideri Heniyye, Türk milletvekillerine, İsrail'in işlediği suçlara karşı durma çağrısı yaptı

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:19

Hamas Siyasi Büro Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İstanbul'da Türk milletvekilleri ve yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleri ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.

Heniyye görüşmede, TBMM'den ve meclis içindeki partilerden İsrail'in, Kudüs'te ve banliyölerinde uyguladığı "Filistinlilere ait evleri yıkma ve toplu tehcir" politikalarına karşı durmasını istedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 aileyi evlerinden çıkarma kararının, insani bir suç ve evsiz kalacak insanlar için bir felaket olacağını vurguladı.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren İsrailli yerleşimcilerin lehine 7 ailenin evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Mahallede, 1956'dan bu yana 27 evde 37 Filistinli aile yaşıyor. Ancak yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail Parlamentosunun 1970 yılında kabul ettiği yasaya dayanarak bu kişileri evlerinden çıkarmaya çalışıyor.