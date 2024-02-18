Hamza Dağ: Doğal gazı şehir merkezine yakın beldelerde yüzde 100'e ulaştıracağız

Hamza Dağ, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ilçede hükümetin de verdiği destekle önemli projelere imza attığını kaydetti.

Aliağa'da 31 Mart'ta kazananın eser ve hizmet belediyeciliği olacağına inandığını anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"10 yıldır İzmir'de bir tane battıçıktı yapıldı. İkinci battıçıktı, mart ayında bitiyor. Biteni Aliağa Belediyesi yaptı. Mart ayında bitecek olanı ise Menemen Belediyesi yapacak. Biri MHP belediyesi diğeri ise AK Parti belediyesi. İzmir'de bir şeylerin nasıl yapılacağını Cumhur İttifakı olarak göstermiş durumdayız. İş ve eser burada. Bunlar fragman. Biz hep birlikte gerçek filmi 1 Nisan'da yaşayarak göreceğiz."

İzmir'de hayata geçirmek istediği projelerin tanıtım toplantısının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağ, projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

İzmir'in yüzde 69'unun doğal gazla buluştuğunu hatırlatan Dağ, "İnşallah bunu bu dönem sonunu beklemeden, bir kere mahallelerde ve şehir merkezine yakın beldelerde yüzde 100'e ulaştıracağız. Mahallesinde ve sokağına doğal gaz gelen ancak ekonomik durumu sebebiyle doğal gazını evine bağlatamamış hemşehrimiz varsa onun bağlatma ücretini de büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız." dedi.

- "HAMZA DAĞ, İZMİR'İN DERTLERİNİ ÇÖZECEK ADAMDIR"



Aliağa Belediye Başkanı ve MHP Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar ise İzmir'in sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Sorunları çözmesi ve İzmir'i geleceğe hazırlaması için Cumhur İttifakı'nın Hamza Dağ'ı, büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiğini belirten Acar, "Hepiniz tanıyorsunuz. Laf olsun diye değil tanıdığım için söylüyorum; Hamza Dağ, İzmir'in dertlerini çözecek adamdır, adam gibi adamdır. İzmir'in yıllardır hasret kaldığı şehremini olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya da yaptığı konuşmada, Dağ ve Acar için vatandaşlardan destek istedi.

