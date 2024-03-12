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Politika

Hamza Dağ: Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatma noktasında bir hamle yaptığını görüyoruz

İzmir'e 'aday dayatması' yapıldığını kaydeden Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Aday belirleme sürecini değerlendirdiğimizde, şu anda yarıştığımız rakip açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, yani Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatma noktasında bir hamle yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde inşallah çok farklı bir süreci hep birlikte İzmir'de yaşayacağız.' dedi.

AA12 Mart 2024 Salı 14:56 - Güncelleme:
Hamza Dağ: Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatma noktasında bir hamle yaptığını görüyoruz
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Dağ, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret etti, seçimde destek istedi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dağ, İzmirlilerin belediyeden hizmet beklediklerini açık bir şekilde dile getirdiğini belirtti.

Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının altından palyatif çözümlerle kalkılamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Proje, icraat konuşulsun istiyoruz. Rakiplerimizle projeler ve yapacağımız işler üzerinden bir yarış içinde olmak istiyoruz. Ya da bir belediyeyi yönetebilme becerisi üzerinden tartışılsın istiyoruz. Adaylar buna göre tartılsın, değerlendirilsin, kefeye konulsun. Adaylar arasında kim belediyeyi daha yönetir, kim İzmir'i daha iyi yönetir? O çerçevede bir değerlendirme olsun arzusundayız. Yine adaylar arasında kimin daha iyi projeleri var, kim bunları hayata geçirir? Bu noktada değerlendirilsin istiyoruz ve bu şekilde anlatıyoruz hemşerilerimize. Bunun da ciddi anlamda karşılık bulduğunu da görüyoruz. Projenin konuşulduğu bir seçim ortamını hep beraber yaşıyoruz."

-"ÖZEL'İN İZMİR'E ADAY DAYATMA NOKTASINDA BİR HAMLE YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ"

İzmir'e "aday dayatması" yapıldığını kaydeden Dağ, "Aday belirleme sürecini değerlendirdiğimizde, şu anda yarıştığımız rakip açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, yani Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatma noktasında bir hamle yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde inşallah çok farklı bir süreci hep birlikte İzmir'de yaşayacağız." dedi.

Dağ, İzmir'e hizmet etmek istediklerini ifade ederek, 31 Mart'ta İzmirlilerin bu imkanı kendilerine vereceğini, 1 Nisan'dan itibaren de çok güzel hizmetleri kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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