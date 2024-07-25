Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "İşin gerçeği, Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi şeklindedir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir" dedi.

"Emekli vatandaşlarımızı tamamen siyasete malzeme yapma gayesiyle hareket edenler, eğer devlete ve millete katkı sunmak istiyorsa yapmaları gereken ilk şey SGK'ya olan borçlarını ödemektir" diyen Dağ, "Kaldı ki bu durum sadece CHP'li belediyeler için geçerli bir uygulama değildir. Türkiye'de tüm belediyeler için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları nasıl SGK borçlarını ödemekle yükümlüyse belediyeler de aynı şekilde bu borçları ödemekle yükümlüdür. Sn. Özel hamaseti ve "Her çiftçiye traktör" yalanında olduğu gibi "Çarpıcı olsun diye" beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir" açıklamasında bulundu.