''Harekat huzur getirecek''
YPG/PKK işgalindeki evlerinden zorla göç ettirilen Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi: Topraklarımız teröristlerden temizlenince vatanımıza döneceğiz.
Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor. İlçe merkezleri ile çerve bölgelerde 39’u yerleşim merkezi olmak üzere bin 217 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu Piyade Üstteğmen Çelebi Bozbıyık ve Uzman Çavuş Mesut Çelik şehit düştü, 7 asker yaralandı. Anında karşı ateş açılırken en an 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
3 KOLDAN OPERASYON
Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Rasulayn’da 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla destek verildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
TUZAKLAR İMHA EDİLİYOR
TSK ve Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor. Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor. Tel Abyad’da tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor. Meskun mahal operasyonunda, askerlerin belirlediği patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.
KILIK DEĞİŞTİRİP KAÇIYORLAR
Mehmetçiğin terörden arındırdığı Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller de evlerine dönmeye başladı. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak’a geçtikleri belirtildi. YPG/PKK’lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Sözde alay sorumlularının silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi. Bu arada, TSK ve SMO birliklerinin Ayn El Arab sınır hattına sevkiyatı devam ediyor.
HAREKAT BÖLGEYE HUZUR GETİRECEK
Terör örgütlerinin baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı’nı umutla takip ediyor. Harekat ile ilgili gelişmeleri anbean takip eden Suriyeliler, terör örgütünün baskısı yüzünden terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine, evlerine, yaşamlarına kavuşmalarını sağlayacak harekatı destekliyor. Suriye’den 5 yıl önce Türkiye’ye gelen elektrik elektronik mühendisi, 4 çocuk babası Muhammed Çerçenazi, ailesiyle Diyarbakır’da yaşamını sürdürüyor. Çerçenazi, bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasını beklediklerini ifade etti. Türk askerleri için dua ettiklerini, harekatın hayırlı ve başarılı şekilde sonuçlanmasını ümit ettiklerini aktaran Çerçenazi, “İnşallah yeniden Suriye’de güven olacak. Barış Pınarı Harekatı terörü bitirip, sivil halkın evlerine dönmesini sağlayacak. Ülkemize dönmek istiyoruz” diye konuştu.
TÜRK ASKERİNİ BEKLİYORLAR
Ailesiyle Siirt’te yaşamını sürdüren Suriyeli 6 çocuk babası Taha Hasan (52) da Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini vurguladı. Ülkesindeki gibi baba mesleği terziliği Siirt’te sürdürdüğünü anlatan görüştüğü Suriye’deki akrabalarının da Türk askerinin gelişini sabırsızlıkla beklediklerini söyledikleri bilgisini vererek, “Yeterki can güvenliği olsun, dönüşler olacak. Türk askerinin bir an önce oraya huzuru getirmesini dört gözle bekliyorlar” şeklinde konuştu.
ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ
İzmir Konak’ta yaşayan mülteciler, ülkelerinin terörden arındırılması halinde yuvalarına dönmek istediklerini söyledi. 6 çocuğu ile birlikte Konak’ta yaşayan Suriyeli mülteci Menel Bilel, 7 yıl önce İzmir´e geldiklerini belirterek, Barış Pınarı Harekatı için, “Türk askerinin Suriye´ye girmesinden dolayı mutlu olduk, çok sevindik. Biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Oraları daha iyi görmek istiyoruz. Erdoğan´a çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ülkesini özlediklerini anlatan Bilel, “İnşallah Suriye eskisinden daha güzel olacak. Bütün temennimiz ülkemizin eski haline dönmesi” diye konuştu. 5 yıl önce Halep´ten İzmir´e gelen 12 çocuk annesi Hacer Ölcüme, “Bir an önce orayı terörden arındırsınlar, biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Erdoğan´a bir şey olmasın, benim ve çocuklarımın canı feda olsun” dedi. 9 çocuk babası Ali El Musa, Türk askerinin bölgeye girmesinden dolayı memnun olduklarını, güvenlik güçlerinin Suriye´yi temizleyeceklerini ve kendilerinin ülkelerine geri döneceklerini söyledi.
EVLERİMİZE DÖNEBİLECEĞİZ
Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi sözcüsü Mudar Asaad, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeye barış ve huzur getireceğini, harekat sayesinde terör örgütü YPG/PKK›nın zorla göç ettirdiği sivillerin evlerine döneceğini söyledi. Asaad “Suriye halkının uzun zamandır gerçekleşmesini istediği Barış Pınarı Harekatı barışın temsilidir. Harekat sayesinde terör örgütünce bölgelerinden zorla çıkarılanlar, evlerine geri dönecektir. Barışın sağlanması, huzurun tesis edilmesi ve gerginliğin azaltılması için Barış Pına rı Harekatı başlamıştır” dedi. Assad, YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgelerde baskı ve tehdit yoluyla 2 milyon sivili yerinden ettiğini kaydetti. “250 bin Kürt kökenli Suriyeli sivil, göç ederek Irak ve Türkiye’ye sığınmıştır. Yerinden edilen insanlar, bölgenin örgütten temizlendiği andan itibaren evlerine geri dönecektir” diyen Asaad, şöyle devam etti: “Aşiret meclisi olarak Suriye’deki aşiretlerle iletişime geçtik. Çoğunluğu bizimle iş birliği yapmak için hazır olduklarını belirtti. Onlara örgüte baskı yapmalarını ve saflarından ayrılmalarını söyledik.”
Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Fransız haber ajansına (AFP) Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun, birçok ABD’li sivil ve askeri yetkilinin kariyerinin, Suriye’deki DEAŞ tehdidini ilelebet ayakta tutmaya endeksli olduğunun sır olmadığına dikkati çekti. Altun, şunları kaydetti: “Dünya, DEAŞ dahil olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz.”
SİVİL ŞEHİT SAYISI 20’YE YÜKSELDİ
Teröristler Mardin’in Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi’nde sivillerin olduğu noktaya havan ve roketatarla saldırılar gerçekleştirdi. Teröristlerin ateşiyle şehit olan sivil sayısı 20’ye yükseldi. Taşlıca saldırısında 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı. Şehit olan Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu’nun cenazesi bu yıl satın aldıkları tarlada dualar eşliğinde toprağa verildi. Saldırıda, bir oğlu şehit olan ve bir oğlu yaralanan anne Fatma Türkoğlu, Kürtçe ağıt yaktı. Teröristlerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Pompeo ve Pence Türkiye’ye geliyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere bugün Türkiye’ye geliyor. Sürpriz ziyareti ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde yaptığı konuşmada duyurdu. Trump, (Pence ve Pompeo’nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye’ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık” ifadelerini kullandı. Mike Pence’in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence’in, yarın Başkan Erdoğan tarafından kabul edileceği bildirildi.
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