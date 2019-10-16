''Harekat huzur getirecek''

Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor. İlçe merkezleri ile çerve bölgelerde 39’u yerleşim merkezi olmak üzere bin 217 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu Piyade Üstteğmen Çelebi Bozbıyık ve Uzman Çavuş Mesut Çelik şehit düştü, 7 asker yaralandı. Anında karşı ateş açılırken en an 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

3 KOLDAN OPERASYON

Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Rasulayn’da 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla destek verildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

TUZAKLAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor. Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor. Tel Abyad’da tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor. Meskun mahal operasyonunda, askerlerin belirlediği patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.

KILIK DEĞİŞTİRİP KAÇIYORLAR

Mehmetçiğin terörden arındırdığı Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller de evlerine dönmeye başladı. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak’a geçtikleri belirtildi. YPG/PKK’lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Sözde alay sorumlularının silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi. Bu arada, TSK ve SMO birliklerinin Ayn El Arab sınır hattına sevkiyatı devam ediyor.