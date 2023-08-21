Harita karşısında korkuya kapıldılar: Doğudan beklediğimiz Türkiye, batıdan gelebilir

Türkiye'nin, Libya'nın Humus kentinde bir limanı 99 yıllığına kiralayarak askeri üs olarak kullanacağı yönündeki iddialar Yunanistan'da paniğe neden oldu.

İddialar doğru olsun ya da olmasın Türkiye'nin Libya'daki varlığının gözardı edilemeyeceğini belirten Yunan basını, Türkiye'nin bölgedeki varlığını gösteren haritaya dikkat çekti.

Haritayı "Yunanistan'ın stratejik boğulması" olarak nitelendiren Yunan basını, "Türkiye, Libya'daki konumunu güçlendirmeyi başarırsa, çifte stratejik bir darbe almış olacağız. Stratejik kısımda, Yunanistan'ın batısına bir hava kuvveti yerleştirmeyi başararak tüm savunma planlarını alt üst edecek ve aynı zamanda Yunanistan ile Libya arasındaki ekonomik bölgelerin çizilmesini engelleyecektir. Bayındırlık işleri Türk inşaat şirketlerine kalacak ve Türk pazarına ucuz petrol akacak" ifadelerini kullandı.

"DOĞUDAN BEKLEDİĞİMİZ TÜRKİYE, BATIDAN GELEBİLİR"

Türkiye'nin TCG Anadolu ve Libya'daki muhtemel bir hava üssüyle askeri gücünün bir kısmını batıya taşımasının, ana savunma eksenini doğuya kuran Yunanistan için büyük sorun teşkil edeceği kaydedildi.

Türk-Yunan ihtilafında, Türkiye'nin batıdan taarruz operasyonları yürütebileceği bunun Atina'nın savunma hattı için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinden bahsedildi.

Türk ordusunun TCG Anadolu, Akıncı, Kızılelma ve Bayraktar TB3 ile daha da güçleneceğini yazan Yunan basını, muhtemel senaryoların üzerinde durdu. Seyir füzeleriyle donatılmış Türk SİHA'ların Yunanistan'ı hedef alacak nitelikte olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler yer aldı;

Ortaya konulan her türlü senaryo durumun ciddiyetini ispatlamaktadır. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı stratejik olarak kuşatmasını önlemek için tüm diplomatik hamleleri yapmalıdır. Gerektiğinde yardımcı olacak stratejik ittifaklar kurmalıyız