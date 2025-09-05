Hasan Babacan ile birlikte bir isim daha... CHP İstanbul İl Başkanlığı heyetinden çekildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 5 kişilik çağrı heyetinde yer alan Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

Hasan Babacan çekilme kararını CHP'li Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik'le görüşmesinin ardından aldı.

BİR İSİM DAHA ÇEKİLDİ

Mahkeme tarafından atanan Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi.