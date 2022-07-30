Hasret sona eriyor... Ordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Ordu halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitap edeceği tören alanı pankartlarla ve Türk bayrakları ile donatıldı. 3,5 yıllık aranın ardından hasretin son bulduğuna ifade eden Ordular, sabahın ilk saatlerinden itibaren tören alanına gelmeye başladı.

Orduda, Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlarda "Aynı yoldan geçtik aynı sudan içtik sen dik dur Reis 2023 için ant içtik", "Yine yeşillendi fındık dalları Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme altılı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru Ordu'nun gururusun" "Dev hizmetler mega projeler reisin ordusu artık çok güzel" "Reisin Ordu'su 2023'e hazır" ve "Biz dertliyiz, biz aşığız, biz inanmışız ve hedeflerimiz de emin adımlarla her zaman yürüyeceğiz" sloganları yer aldı.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile kucaklaşmak için can attıklarını söyledi. Vatandaş, duygularını SABAH'a şöyle anlattı:

20 YILLIK HİZMET DEVAM ETSİN

Ordu Delikkaya köyünden gelen Halit Gürsu (73): "Seçime 10 ay kaldı, bizim adayımız da başkanımız da Erdoğan, başka da bir aday istemiyoruz. Zaten henüz karşımıza çıkaracak bir adayları bile yok. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ben 73 yaşındayım ve 20 yıl öncesi çok önemli bizler neler gördük geçirdik. Ne yolumuz ne de suyumuz vardı, köy yollarımız çamur içindeydi, hepsini Erdoğan yaptı. Bir dönem İstanbul'da yaşadım, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, İstanbul'u İstanbul yapan da Cumhurbaşkanımız. İstanbul nefes aldı. Erdoğan, 20 yıldır bu halka çok güzel hizmetler verdi, biz de bu hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu muhalefette tehlike var. Tek yapmak istedikleri Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indirmek. Bize verecekleri bir şey yok, bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Beni kandıramazlar.

YER BULAMAM DİYE ERKENDEN GELDİM

Merdiye Güzelsoy (83):Cumhurbaşkanımızın yolunda ölürüz. Yer bulamam diye sabahın ilk ışıklarıyla alana geldim. Yeter ki yakından göreyim onu. Bizler Erdoğan sayesinde rahata ve huzura eriştik, bunun bozulmasını istemiyoruz. Çok özlemiştik. Hasret son buluyor. Bir an önce gelmesini bekliyoruz. 2023'te yeniden başkan seçeceğiz, Ordu halkı her zaman başkanın yanında. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin.