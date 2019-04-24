'Hassasiyetlere dikkat edilmeli'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunu kendisine ayrılan locadan izledi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, açılış konuşmasının ardından CHP grubu adına Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u ve devamında da özel oturum kapsamında söz verdiği AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını izledi. Erdoğan, HDP’li Pervin Buldan’ın kürsüye çıkışıyla birlikteyse salondan ayrıldı. Şeref Holü’ne gelen Erdoğan, burada gazetecilerin “Erken gidiyorsunuz” şeklindeki sözleri üzerine, şunları söyledi:

“Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız, diyecek bir şeyim yok ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep (Azap çeken) edemem. Onun için de bunları dinleyemem.”

PARTİ KAPATMAK AYRI SUÇ AYRI

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından bir gazeteci, “HDP’nin kapatılması için bir girişim olacak mı?” diye sordu. Başkan Erdoğan da “Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı ‘hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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