'Hassasiyetlere dikkat edilmeli'
Başkan Erdoğan: PKK ile kol kola gezen siyasi örgütle işbirliği yapıyor, sonra da şehit cenazesine gidiyorlar. Cumhurbaşkanı olarak ben bile şehit evi ziyaretimde ‘Gidişim rahatsız eder mi’ diye soruyorum.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunu kendisine ayrılan locadan izledi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, açılış konuşmasının ardından CHP grubu adına Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u ve devamında da özel oturum kapsamında söz verdiği AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını izledi. Erdoğan, HDP’li Pervin Buldan’ın kürsüye çıkışıyla birlikteyse salondan ayrıldı. Şeref Holü’ne gelen Erdoğan, burada gazetecilerin “Erken gidiyorsunuz” şeklindeki sözleri üzerine, şunları söyledi:
“Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız, diyecek bir şeyim yok ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep (Azap çeken) edemem. Onun için de bunları dinleyemem.”
PARTİ KAPATMAK AYRI SUÇ AYRI
Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından bir gazeteci, “HDP’nin kapatılması için bir girişim olacak mı?” diye sordu. Başkan Erdoğan da “Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı ‘hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, Erdoğan’ı ayakta karşıladı
TBMM Genel Kurulu’na ilk gelen lider, MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Başkan Erdoğan ise TBMM Başkanvekili Celal Adan’la birlikte salona girdi. Erdoğan’ın gelişinde AK Partili milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlarken, MHP Lideri Bahçeli de ayağa kalkarak Erdoğan’ın salonu selamlaması sırasında ayakta durdu. Erdoğan, salonu selamladıktan sonra locada oturumu izledi.
Olayı siyasi istismara dönüştürme
Başkan Erdoğan, saldıraya uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu arayıp aramayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda açıklama yaptığını belirterek, “Yorumumu yaptım. Daha niye arayayım?” dedi. Kendisinin, “Türkiye İttifakı’na” ilişkin açıklamalarından sonra bu saldırının gerçekleştiğinin belirtilmesi ve zamanlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin İttifakı’, saldırıya çağrı mıdır? Yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından şehit edildiği belli. PKK ile hangi siyasi örgüt, el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların, birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca bir incelemek, bunun üzerinde de düşünmek lazım. Değil mi? Yani bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim’ derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit.”
Sanki benim söyleyeceklerimi söyledi
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantı salonunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Salona gelişinde çocuklarla tek tek tokalaşan Erdoğan, yerine geçen Mamak Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu ve diğer çocukları “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Çocuklara “Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, hayallerinizin önüne engel koymayın” diye seslenen Erdoğan tüm öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi. Erdoğan, daha sonra sözü, yerine geçen Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı. Kendinden emin konuşmkalarıyla dikkati çeken Ozan, sorulara verdiği cevaplarla Erdoğan’ı tebessüm ettirdi. Sözeyataroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve kabinede olası bir değişikliğin olup olmayacağı sorusuna, “Zaten yeni kabinem burada. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor, aşılamayacak bir sorunumuz yok” diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi” dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya yorumu ve Kılıçdaroğlu’nu arayıp aramayacağı sorusuna Sözeyataroğlu, “Telefonu bende yok, onun için arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyız” diye konuştu.
DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN ÇOCUKLARIN TEBESSÜMÜDÜR
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, TRT 23 Nisan Gala Programı’na katıldı. Çeşitli ülkelerden gelen çocuklar karşıladıkları Erdoğan’a ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri takdim etti. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışından gelen misafirlerin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde çok keyifli anlar yaşayacaklarına, ömür boyu sürecek arkadaşlık, dostluk ve kardeşliklerin temelini atacaklarına inandığını belirterek, şöyle devam etti: “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir.”
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