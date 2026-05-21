Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesini değerlendirdi.

Eskişehir'de bir yakınının cenazesi dolayısıyla bulunan Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk demokrasisi, Türk adaleti ve Türkiye'deki bütün siyasi partiler adına hayırlı olmasını diledi.

"Bu Türkiye'de belki de son yüzyılın siyaset açısından en önemli davasıydı." diyen Savaş, şöyle konuştu:

"Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm."

"MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARARI SAYGIYLA İZLEDİM"

Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrasında genel merkezin bu konuda açıklama yapması gerektiğini düşündüğünü fakat kimse açıklama yapmadığı için hukuka başvurduğunu kaydetti.

Savaş, yaklaşık 15 aylık bir süreç sonunda bugün bir karar çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki önceki mahkeme sonucuna da ben saygıyla karşılık cevap verdim. Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş herkes için geçerli, geçmiş dönemin yanında olanlar için de şu anki dönem yönetiminin yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir ne bir taraf için de sevinç çığlıkları attıracak bir vesiledir."

Savaş, bugünün, Türk demokrasisi, Türk siyaseti ve CHP için sorumluluk taşınacak en önemli gün olarak algılanması gerektiğini belirtti.

