''Hatırlatın'' demişti! Akşener sözlerini unuttu

6 Temmuz 2021 Salı 15:36 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti.

Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini çabuk unuttu.

Akşener'in 2018 yılında özel jetlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçakla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın dört sene sonra beş sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim.

Bugün Malatya'ya özel jetle giden Meral Akşener, "daha seçilmeden yalanı ortaya çıktı" dedirtti.

JET SON TEKNOLOJI ÜRÜNÜ

Ünlü isimlerin ve işadamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi uçak, partililer tarafından apronda karşılandı.

AKŞENER JETLE HAVADAYKEN MAKAM ARACI KARADAN ULAŞTI

Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamalarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.