Hayırlı her adımınızda yanınızdayım

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanından 29’u katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mazereti dolayısıyla toplantıya katılamadı.

DEMOKRASİNİN ZAFERİ

Erdoğan, 31 Mart Seçimleri’nde 30’u büyükşehir, 51’i il, 922’si ilçe, 386’sı belde olmak üzere toplam bin 389 belediye başkanının milletin teveccühüyle göreve başladığını söyledi. Ayrıca 20 bin 745 belediye meclis üyesi ve bin 271 il genel meclisi üyesi ile 50 bin 157 muhtarın da bu seçilerde sandıkta belirlendiğini aktaran Erdoğan, “Toplamda 73 bin 562 kişinin seçildiği böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demokrasimizin bir zaferidir. Türkiye’ye karşı yöneltilen eleştirilere verilecek en büyük cevabımız işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır” diye konuştu.

BU FOTOĞRAF ÖNEMLİ

Kendilerinin tüm belediye başkanlarına samimiyet ve hüsnüniyetle yaklaştıklarının altını çizen Erdoğan siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olunabileceğini ancak ülkenin ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterilebileceğine olan inancını vurguladı. Erdoğan “Ülkemizin, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum. Özellikle de terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim” dedi. Kendisinin de belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Belediye başkanlığımızın ardından üstlendiğimiz başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle masanın her iki tarafında da bulunmuş olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle devletin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, beklentileri, çözüm yolları ve yatırımları konusunda yakın mesai içinde olmamızın gereğine inanıyorum.”

HİÇ AYRIM YAPMADIK

Erdoğan, 11 yıllık Başbakanlık ve 5 yılı aşan Cumhurbaşkanlığı görevleri süresince, hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadıklarına dikkati çekerek, hangi şehrin ne tür bir yatırıma ihtiyacı varsa hepsine de gerekli desteği verdiklerini bildirdi. Kendilerine karşı aleni husumet içerisine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla çalıştıklarını anlatan Erdoğan, “Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

SORUNLARI BİLİYORUZ

Erdoğan parti ayırımı olmaksızın belediyelerin tamamının durumunu yakından bildiklerini vurgulayarak, “Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyelerin bugün içinde bulunduğu durumun sistemden de uygulamadan da kaynaklanan sebepleri var. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması da bizlerin ortak sorumluluğudur” diye konuştu. Erdoğan, AK Parti’nin, politika kurulunun, ilgili bakanlıkların ve kurumların bu kapsamda çeşitli hazırlıkları olduğuna dikkati çekerek, “30 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir. Türkiye için 81 ilimizin tamamı için bu işbirliği zeminini oluşturup, işletmeliyiz” ifadesini kullandı.

DEMOKRATİK UZLAŞI

Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gayret gösterdiklerini anlatan Erdoğan “İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en büyük katkısı, siyasetin uzlaşmaya ve kucaklaşmaya dayalı bir yapıya kalıcı bir şekilde kavuşması olacaktır. Bu yönde göstereceğimiz ortak çaba, milletimize umut verecektir. Toplantımızın, bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.