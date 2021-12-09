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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

TBMM'deki Bütçe Görüşmeleri'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz.' dedi.

9 Aralık 2021 Perşembe 19:45 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 20:20
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşmasından satır başları;

Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız.

Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.

2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz.

2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

  • nureddin nebati
  • bütçe
  • tbmm

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