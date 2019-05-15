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HDP açıkça tehdit etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada tehditler savurdu.

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Buldan, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri, teröre destek verdikleri gerekçesiyle geçmişte görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının hesabını 23 Haziran’da soracaklarını söyledi 

CHP İLE DİLİ AYNI 

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini iptal etmesiyle ilgili CHP ile aynı terminolojiyi kullanan Buldan “HDP’li belediyelerin gaspı da İstanbul’un gaspı da YSK eliyle yapılan bir sandık darbesidir” dedi. Aynı ifadeyi daha önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak da kullanmıştı. Buldan özetle şunları söyledi: 

“Belediyelerimizi asla teslim alamayacaksınız. El konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin de hesabını, özellikle 23 Haziran’da sandıkta bir kez daha soracağız. Cizre’ye sahip çıkmayan, duruş göstermeyen İstanbul’a da sahip çıkamaz” 

ÖCALAN ÇAĞRISI 

Eşbaşkan Buldan, tüm siyasi parti liderlerini terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için tavır almaya çağırarak, “tüm siyasi liderleri sorumluluk almaya bir kez daha davet ediyoruz” dedi. 

Kayaşehir´de istinat duvarı çöktü

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