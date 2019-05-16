HDP Eş Başkanı Temelli: CHP kazanırsa İmralı’nın yolu açılır

HDP’nin geçtiğimiz günlerde yapılan Diyarbakır kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Temelli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ‘barışın muhatabı’ olarak niteledi. Bebek katiline ‘sayın’ diyen Temelli “Bu ülkede barış istiyorsanız, demokratik bir yaşam istiyorsanız Kürt meselesini çözüme kavuşturmalısınız. Bu meselenin muhatabı da Sayın Öcalan’dır” diye konuştu. Temelli, İstanbul seçimlerinin yenileneceğini hatırlatarak “AKP-MHP blokundan hep beraber kurtulalım” çağrısı yaptı.

BAKLAYI ÇIKARDI

Temelli, CHP’ye verdikleri desteğin amacını ise konuşmasının devamındaki şu sözlerle açık etti: 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet tüm samimiyetiyle, mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da, meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye’nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır, İmralı’nın yolu açılır.

HESAP GÜNÜ İLAN ETTİ!

HDP’nin diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise önceki gün yapılan grup toplantısında 23 Haziran seçimlerini adeta hesap günü olarak ilan etti. Buldan “El konulan belediyelerimizin de yerlerde tekmelenen annelerimizin de hesabını, özellikle 23 Haziran’da sandıkta bir kez daha soracağız” dedi. Buldan “HDP’nin ilkeleri ve demokrasi konusundaki kararlı duruşu, 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan, 24 Haziran ve 31 Mart’ta Türkiye halklarına kazandırdı. 23 Haziran’da da kazandırmaya devam edecek” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA GÖZDAĞI

PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan ise “CHP’den seçilmiş insanlar doğru, dikkatli durmalılar. Ekrem İmamoğlu ‘herkesi kucaklayacağım’ dedi. Oy vereni de vermeyeni de ama oy vereni unutmamalı yani ters şeylere girmemeli girerse, toplum kendisine nasıl güvendiyse onu geri almasını da bilir” diyerek desteğini açıkladı aynı zamanda da gözdağı verdi.

KCK DA DESTEK VERDİ

HDP Eş Genel Başkanlarının bu destekleri, terör örgütünün çatı örgütü KCK ve terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden de geldi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran “23 Haziran’da İstanbul’da Kürtler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu’ysa İmamoğlu’na, destek verecektir” dedi. Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi Hebat Andok, 31 Mart seçimlerinde CHP ve İP ittifakının kazanmasında HDP’nin izlediği seçim stratejisi ve HDP ile yapılan ittifakın etkili olduğunu söyledi. Terör örgütü elebaşı, 31 Mart yerel seçimleri için de “Yaşanan bir seçim değildi, bir savaş haliydi ve bu savaş hali hâlâ sürüyor” dedi.

BEBEK KATİLİNİ ÖVEN SLOGAN

Temelli’nin İstanbul seçimlerinde verilecek oyların İmralı’nın yolunu açacağını ifade etmesinden sonra salondan Kürtçe ‘Başkan olmadan yaşam olmaz’ sloganları atılması dikkat çekti.